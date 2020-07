Covid-19. Ex-ministro da saúde brasileiro afirma que previu cenário há quatro meses

O ex-ministro da saúde do Brasil, Luiz Henrique Mandetta, antecipou há quatro meses o cenário de pandemia que se vive agora em território brasileiro. Por causa disso entrou em rota de colisão com o Presidente Bolsonaro e foi demitido.