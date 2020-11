Covid-19. Ex-responsável denuncia subnotificação de casos na Rússia

De acordo com Alexey Raksha, antigo responsável do Governo e perito em estatística, o verdadeiro número de mortes por Covid-19 na Rússia é bastante mais elevado do que aquele que é reportado pelas autoridades.







“Acho que o número real é de cerca de 130 mil”, refere o ex-responsável em declarações à CNN, que calcula este número com base nos dados oficiais de mortes em excesso entre abril e novembro.







Alexey Raksha abandonou a Rosstat - o gabinete oficial de estatística na Rússia - em julho último, depois de criticar publicamente a forma como a agência está a contabilizar as mortes por Covid-19.







Ainda não existem números de mortos em excesso em relação aos meses de outubro e novembro, mas a pandemia tem acelerado significativamente no país durante as últimas semanas. De acordo com os números oficiais, entre abril e setembro deste ano, a Rússia registou 117 mil mortes a mais por comparação ao ano de 2019, mas o número oficial de mortos por Covid-19 apresentado pelo Governo durante esse mesmo período foi de 21 mil pessoas. Ora, noutros países, tem-se concluído que cerca de 80 por cento do excesso de número de mortos neste período é atribuído à Covid-19.







De acordo com o ex-responsável da Rosstat, o gabinete estatal usa um sistema de classificação em que apenas são contabilizados os pacientes que apresentam um teste positivo ao novo coronavírus antes de morrerem. Ficam de fora, por exemplo, casos de pessoas com outras comorbilidades que morreram com Covid-19 ou de casos confirmados mas em que se considera que o novo coronavírus não foi um fator decisivo que resultou na morte do paciente.







Esta forma de contabilizar os óbitos difere da metodologia usada pela Organização Mundial da Saúde, que defende que todas as mortes relacionadas com a Covid-19 devem ser contabilizadas, a menos que haja uma causa alternativa que não tenha ligação à doença.







A estes números juntam-se as imagens a que a CNN teve acesso, enviadas por médicos ligados à oposição, que mostram morgues com corpos amontoados no chão e em macas. Até ao momento, o Kremlin ainda não reagiu a estas denúncias.







Russia's Covid reality is not what Kremlin portrays @mchancecnn repots pic.twitter.com/PzGbNUifjD — The Lead CNN (@TheLeadCNN) November 16, 2020







De recordar que, em agosto, a Rússia foi o primeiro país do mundo a registar uma vacina contra a Covid-19, ainda que sem passar pela fase 3 dos ensaios clínicos, iniciados em setembro, momento em que a vacina é testada em larga escala. Na altura, a Organização Mundial de Saúde não escondeu ceticismo em relação à segurança da vacina.





Na semana passada, dias depois da farmacêutica Pfizer ter revelado que a sua vacina tem uma eficácia de 90 por cento, a Rússia anunciou que a Sputnik V tem uma eficácia de 92 por cento, tendo por base os dados recolhidos após a primeira vacinação em larga escala. Mais de 16 mil pessoas participaram nos últimos ensaios clínicos, tendo recebido duas doses. Estes testes mais alargados vão continuar nos próximos meses.