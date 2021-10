Covid-19. Explosão de novos casos na Europa de Leste. Rússia manda para casa milhões

Há 20 meses que o Dr. Evguéni Riabkov observa a constante de doentes com Covid-19 a morreram no seu hospital de Moscovo, diz a AFP. A situação piorou nos últimos dias.



Nos momentos finais, são muitos os que se arrependem por não terem sido vacinados. "Normalmente dão desculpas, dizem que queriam fazer isso amanhã", diz este médico da unidade de Covid do Instituto Sklifossovsky, no centro da capital russa. Já é tarde.

O aumento de novos casos na Rússia, e de vítimas mortais, é dramático. Esta quarta-feira morreram 1.028 pessoas devido a este vírus. Um novo recorde. Nas ruas de Moscovo, bares e restaurantes continuam abertos. E o uso de máscara é esporádico.







A reação russa à variante Delta foi tardia. E a rejeição dos cidadãos à vacina Sputnik é grande.





Para combater este aumento de novos casos, esta quarta-feira Vladimir Putin ordenou uma semana de folga para todos os trabalhadores, no início de novembro, para tentar conter a pandemia.





Mas pouco mais está a ser feito. Há receio que outras medidas restritivas afetem a economia. Roménia. Morre uma pessoa a cada cinco minutos



São países onde a rejeição à vacina é elevada. De acordo com a União Europeia, os países com a taxa de vacinação mais baixa estão no ex-bloco comunista: Bulgária, Roménia, Croácia, Polónia, Lituânia e Estónia. Na Europa Oriental são vários os países que estão a sentir o aumento de casos. A Lituânia voltou a impor o confinamento por um mês. E na Roménia, conta a Reuters, as casas funerárias estão a ficar sem caixões.



Na Roménia, está a morrer uma pessoa por Covid-19 a cada cinco minutos. Na Bulgária a situação também é semelhante. Apenas 36 por cento dos romenos adultos estão vacinados Regulador Europeu não vai aprovar vacina russa tão cedo

A Agência Europeia de Medicamentos não deve tomar qualquer decisão sobre a vacina russa Sputnik V antes do primeiro trimestre de 2022.

Há informação que precisa ser revista, e que falta, disse à Reuters fonte conhecedora do processo.

A EMA lançou a avaliação formal a esta vacina em março, sendo que era esperada uma decisão em maio ou junho.

Moscovo diz que a Sputnik V é eficaz em cerca de 83% contra a variante Delta. A vacina é usada na Rússia e em outros 70 países.

No total, já morreram no país 230 mil pessoas, de acordo com dados governamentais. Sendo que a agência de estatísticas russa Rosstat contabilizou mais de 400 mil mortes.