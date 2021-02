Covid-19. Falta de dados pode deixar países africanos para trás da corrida às vacinas

Dados da Universidade John Hopkins revelam que foram confirmados em África 3,7 milhões de infeções e o número histórico de 100 mil óbitos deverá ser atingido nos próximos dias.Muitos países africanos não têm recursos para realizar testes em massa nem capacidade para recolher dados fiáveis sobre casos e mortes, especialmente em áreas remotas.Apesar de se registar um ligeiro aumento de óbitos nos últimos dias, as taxas de mortalidade têm sido comparativamente baixas em todo o continente africano, em comparação com outras regiões.O médico Oliver Watson, especialista em doenças infecciosas do Imperial College London, considera que as deficiências na recolha de dados podem comprometer os esforços para garantir o acesso equitativo às vacinas.“Alguns podem argumentar que a necessidade de vacinas é menos urgente… então as vacinas vão para países com sistemas de notificação mais fortes e, assim consolida-se ainda mais a desigualdade”, afirmou Watson ao jornal The Guardian No Sudão, um estudo realizado por vários cientistas descobriu que apenas dois por cento das mortes por Covid-19 foram reportadas na capital, Cartum, durante o ano de 2020. Como resultado, a equipa estimou que cerca de 16.090 óbitos podem não ter sido contabilizados. O país regista oficialmente menos de 30 mil casos e 1.849 vítimas mortais.O médico Ibrahim Fahal, o presidente da associação, frisa que os médicos na linha da frente enfrentam uma escassez de equipamento de proteção individual. “Eles estão muito expostos. É necessário que sejam vacinados o mais rapidamente possível”, acrescenta.O estudo, que vai ser publicado no British Medical Journal nos próximos dias, descobriu ainda que mais de 15 por cento dos recém-falecidos que chegaram à principal morgue da Zâmbia, durante o verão, testaram positivo para Covid. Apesar de a maioria apresentar sintomas, poucos foram testados antes de morrer.“As nossas descobertas lançam dúvidas sobre a suposição de que a Covid-19 não teve um impacto forte em África. No entanto, este estudo revela que com diagnósticos e testes adequados podemos começar a identificar a escala da doença em países africanos, como a Zâmbia”, considera Lawrence Mwananyanda, um dos coautores do estudo.

Apenas alguns estudos sorológicos foram realizados em África, em comparação com os restantes continentes, que apontam para uma disseminação muito mais ampla do que é sugerido pelos números oficiais.

São poucos os países africanos confiantes na possibilidade de imunizar os profissionais de saúde da linha da frente nos próximos meses, e a vacinação da população em geral pode demorar vários anos, deixando centenas de milhões de pessoas vulneráveis.Dois terços dos 21 países analisados pela Organização Mundial da Saúde relataram uma capacidade inadequada de cuidados intensivos.