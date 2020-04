Covid-19 faz disparar o desemprego em Espanha

o número de pessoas oficialmente registadas como desempregadas no país vizinho aumentou em 302 mil pessoas, o que representa um aumento de 9,31 por cento.

A pandemia está a ter efeitos no mercado de trabalho espanhol e são devastadores. De acordo com os dados divulgados esta quinta-feira pelo Ministério do Trabalho, Migrações e Segurança Social de Espanha,





O desemprego subiu, assim, para um total de 3,5 milhões. Desde abril de 2017 que estes níveis no desemprego não eram tão elevados.



Os dados divulgados demonstram ainda uma, o que se reflete numa diminuição do número de inscritos que, no final do mês de março, eram 18.4 milhões de pessoas.A média mensal do mês passado demonstra uma queda em 243.469, mas a própria Segurança Social explica que os dados não “refletem com rigor o que aconteceu no mês como um todo” uma vez que o impacto da Covid-19 começou a sentir-se a partir de 12 de março.Analisando o desemprego por setores,Segue-se a construção, com 59.551 mais desempregados, o setor da indústria com menos 25.194 trabalhadores e a agricultura com mais 6.520 desempregados.Por região, o Ministério do Trabalho, Migrações e Segurança Social de Espanha registou um aumento do desemprego nas 17 comunidades autónomas., seguindo-se a Comunidade Valenciana (35.565) e a Catalunha (21.833).

Aprovado subsídio de desemprego

Na quarta-feira, o Governo espanhol anunciou um conjunto de medidas que procura apoiar os mais afetados pela pandemia da Covid-19.Entre elas está a ae não tenham direito a outros apoios ao desemprego, renda mínima, subsídio de inclusão, salário social ou auxílio similar concedido por qualquer administração pública.O Executivo espanhol também vai permitir o resgate dos planos de pensões, sem penalizações, por parte dos aforradores que sofram de uma situação de ‘lay-off’, assim como os trabalhadores independentes que tenham cessado a sua atividade por causa da pandemia do coronavírus.Até agora, os planos de reforma só podiam ser resgatados sem custos para o aforrador numa pequena lista de casos, como por razões de reforma, morte e dependência ou invalidez permanente.O Governo espanhol aprovou ainda umade pessoas em situação de vulnerabilidade económica devido ao impacto da crise do coronavírus.O apoio pode ser solicitado pelos trabalhadores independentes cuja atividade tenha sido suspensa devido ao “estado de emergência” ou que tenham registado uma redução significativa no seu nível de rendimentos.

Espanha é um dos países mais afetados pelo novo coronavírus. O número de casos mortais da Covid-19 no país vizinho aumentou em 950 nas últimas 24 horas para os 10.003. Há registo de 110.238 pessoas contagiadas e de 27 mil curadas. Estão hospitalizadas mais de 54 mil pessoas.