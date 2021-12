Covid-19 fez disparar número de mortes por malária

No ano passado, foram cerca de 241 milhões os casos de malária detetados em todo o mundo: mais 14 milhões do que no ano anterior. A doença, provocada pela picada de um mosquito,O número de vítimas mortais superou, assim, em 180 mil o número estimado pela Organização Mundial da Saúde. Segundo esta entidade, cerca deno processo de prevenção, diagnóstico e tratamento da malária.Mas a situação “poderia ter sido muito pior”, sublinhou Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor da organização. “Graças ao trabalho árduo das agências de saúde pública nos países afetados pela malária, as piores projeções do impacto da covid-19 não foram alcançadas”.Inicialmente, a Organização Mundial da Saúde tinha estimado que as mortes por malária poderiam duplicar em 2020.“Agora precisamos de direcionar essa mesma energia e compromisso parae acelerar o ritmo da luta contra esta doença”, apelou Tedros.Até há pouco tempo, o progresso no combate à malária encontrava-se num nível sem precedentes: os casos da doença caíram, entre o início do século e 2017, cerca de 27 por cento. Já as mortes diminuíram em mais de 50 por cento.No entanto, entre 2017 e 2019 os avanços estagnaram e, a partir de 2020, pioraram.A África Subsariana é a região mais afetada por esta crise,. A grande maioria dessas mortes – cerca de 80 por cento – ocorre em crianças com menos de cinco anos.

Arranque da vacinação contra a malária essencial para travar crise

O mais recente relatório da Organização Mundial da Saúde refere ainda que, ano em que a agência de saúde da ONU arrancou com uma estratégia global para a erradicação da doença.Nas 11 nações com os números mais altos de malária, os casos aumentaram de 150 milhões em 2015 para 163 milhões em 2020. Jáno mesmo período.“Penso que estamos na iminência de uma potencial crise de malária”, avisou aos jornalistas Pedro Alonso, diretor do Programa Global da Malária da OMS. Segundo este responsável, não só a erradicação da doença está longe de ser alcançada, como o problema está mesmo a agravar-se em muitas partes do Continente Africano.Entre 2000 e 2020, apenas 23 países conseguiram passar três anos consecutivos sem transmissão local da doença.A esperança reside, agora, na aposta numa vacina eficaz contra a malária. Na passada semana, a Gavi (Aliança Global de Vacinas) anunciouàs crianças da África Subsariana.Pedro Alonso já alertou que este e outros fundos devem ser aplicados com a máxima urgência. Caso contrário, o potencial das vacinas pode reverter-se e tornar-se num “gigantesco falhanço”.“A verdadeira barreira é a solidariedade internacional”, considerou. “Irá o mundotodos os anos, ou irá deixar que essa vacina fique parada numa prateleira?”, questionou o responsável.