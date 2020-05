Covid-19. França avança para uma reforma na saúde

Em março, no auge da crise provocada pela pandemia, o Presidente francêsMacron considerou-se responsável pela forma como o sistema de saúde foi reestruturado desde que assumiu a presidência em 2017 e reconheceu que a reforma anunciada em 2018 “não era suficiente”.Neste âmbito, o Chefe de Estado francês anunciou uma reforma neste setor com vista a melhorar os salários e carreiras dos profissionais de saúde.A restruturação será divulgada oficialmente esta segunda-feira e assenta em quatro pilares: revalorização dos salários e das carreiras dos profissionais de saúde, investimento nos edifícios e material, criação de um sistema mais flexível e mais “descentralizado” e uma nova organização do sistema de saúde com base no território.Às 15h30, o primeiro-ministro francês, Edouard Philippe, e o ministro da Saúde, Olivier Véran, irão anunciar por videoconferência esta reforma a cerca de 300 representantes da saúde de todo o mundo.“Vamos quebrar o corporativismo, hábitos, inércia. Seremos transgressivos, se necessário”, prometeu Véran a 20 de maio, assegurando aos profissionais de saúde que “”.

Uma reforma há muito aguardada

O anúncio desta reestruturação no sistema de saúde francês foi recebida de bom grado pelos profissionais do setor que durante anos viram as suas reclamações negadas.Perante esta reforma,

O salário máximo para um enfermeiro francês é de 39 mil euros anuais, menos seis mil euros do que a média da OCDE.

”, disse a médica francesa Sophie Crozier ao jornal Libération sobre a reforma na saúde. “Mas se nada acontecer será uma queda terrível”, sublinhou.Médicos, enfermeiros, auxiliares e prestadores de cuidados de saúde franceses assinaram um manifesto onde enumeram as medidas que devem ser tidas em conta pelo executivo para “salvar o hospital e o sistema de saúde” no país.França está entre os países europeus mais afetados pela pandemia e regista mais de 182 mil infetados e mais de 28 mil óbitos. A nível global, a Covid-19 já provocou mais de 345 mil mortos e infetou mais de 5,4 milhões de pessoas.