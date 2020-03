Covid-19. França entra em situação inédita de emergência

Cem mil polícias vigiam o cumprimento das ordens do Presidente da República.



Quem sai de casa tem de levar uma justificação escrita para apresentar as autoridades.



Serão aplicadas multas para quem não cumpre as ordens governamentais.



Reportagem da correspondente Rosário Salgueiro com Jaime Guilherme.