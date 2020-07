Covid-19. França observa novo aumento de infeções pela terceira semana consecutiva

Em França, o número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus tem estado a aumentar nas últimas semanas. Mas na quinta-feira a situação epidemiológica foi marcada por um aumento de mais de mil novos casos em 24 horas - um aumento de 26 por cento numa semana.







Segundo o boletim epidemiológico francês, divulgado na quinta-feira, a transmissão do novo coronavírus está a "aumentar pela terceira semana consecutiva".





Para o Ministério da Saúde, os números das últimas 24 horas são uma "confirmação" da "tendência observada nas últimas duas semanas". O número de casos identificados corresponde a "um aumento de mais de 66 por cento em três semanas".



Atualmente, estão ativos no país 209 surtos, tendo sido identificados dez novos focos epidémicos esta semana.





Embora a testagem e o rastreamento tenho aumetado, as autoridades garantem que o crescimento do número de casos não se deve ao aumeto do número de testes.







"O aumento de novos casos positivos foi, portanto, maior que o aumento no número de pacientes testados em duas semanas", lê-se no boletim epidemiológico.





Só na semana passada, as autoridades de saúde francesas confirmaram 3589 novos casos nas regiões metropolitanas do país - o que representa um aumento de 27 por cento em relação à semana anterior, após aumentos semanais de 21 por cento e 13 por cento nas semanas anteriores.



"Esses resultados mostram que o aumento de casos observados desde a semana 27 [de 29 de junho a 5 de julho] não está vinculado apenas à intensificação das ações de triagem para pessoas assintomáticas, implementadas no âmbito da investigação, mas reflete um aumento real no número de casos sintomáticos".





Mas nem tudo são más notícias: embora os casos estejam a aumentar diariamente, o número de internamentos está a diminuir. Há, neste momento, cerca de 5900 pessoas hospitalizadas no país devido à covid-19 e destes 436 pacientes encontram-se em unidades de cuidados intensivos.





"Após uma tendência de queda na semana anterior, o número de novas hospitalizações por Covid-19 está a estabilizar na semana 29", ou seja , na semana de 13 a 19 de julho, explicou a Direção-Geral de Saúde francesa.





Ainda assim, as autoridades receiam que o cenário mude e centralizam as preocupações para os mais idosos. Se os casos continuarem a aumentar ao ritmo das últimas semanas, as hospitalizações também podem assistir a um novo aumento.





É "um sinal preocupante, que deve ser seguido com a maior atenção", uma vez que é nessa "população que ocorre o maior número de mortes por SARS-CoV-2".





Em França passou a ser obrigatório o uso de mascara em todos os espaços públicos fechado, esta semana. Mas as autoridades receiam que a retoma da "normalidade" das atividades e da vida social seja propício ao aumento da "circulação do vírus".





"A progressão da transmissão do vírus está confirmada, mas permanece moderada e, portanto, controlável pela aplicação estrita das medidas por cada um de nós e pela intensificação da estratégia de testagem e rastreamento", conclui o boletim epidemiológico de quinta-feira.