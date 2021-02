Covid-19. França regista mais 171 mortos

Quanto ao número de novos contágios, foi de 19.715 pessoas, perfazendo um total de 3.337.048 infetados com o novo coronavírus desde o início da pandemia.

São 27.694 as camas hospitalares ocupadas por pacientes com covid-19, mais 325 do que no sábado.

Quanto às unidades de cuidados intensivos, estas albergam 3.272 doentes, mais 47 face a sábado.

A taxa de positividade mantém uma ligeira tendência de queda, situando-se em 6,5%.

O Governo francês indicou que até agora 1.843.763 pessoas receberam pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19 na França, que neste fim de semana começou a administrar a vacina da AstraZeneca.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.310.234 mortos no mundo, resultantes de mais de 105,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.