Covid-19. Funerárias no Reino Unido sem sacos para cadáveres

As autoridades britânicas afirmaram que o vírus se degrada rapidamente depois de os infetados morrerem e que não existe a necessidade de ter estes sacos para transportar os cadáveres, apesar da existência de outras razões práticas para a utilização destes sacos.. Explicaram que estes sacos vêm da China e demoram seis semanas a chegar ao Reino Unido. Apesar de quererem começar a produzir, a verdade é que não existe material próprio para criar sacos para os hospitais.

Um outro problema prende-se também com as funerárias, que têm pedido de forma incessante os sacos para a proteção dos seus empregados. Existe uma grande preocupação com a taxa de mortes que está a ter lugar um pouco por todo o mundo. Um sindicato britânico revelou que muitos condutores foram aconselhados a transportar os corpos em lençóis, o que está a causar preocupações com a saúde mental de todos os trabalhadores dos hospitais.





Assim atesta Helen O’Connor, que afirmou que os trabalhadores da saúde estão traumatizados e a tentar lidar da melhor maneira com esta pandemia.







"Estão na linha da frente, fazendo um tipo de trabalho que deixaria qualquer um stressado e a lidar com números cada vez maiores de vítimas mortais".



As instruções das autoridades britânicas é a de que os cadáveres nem sempre necessitam de ser transportados dentro dos sacos e que “colocar uma peça de roupa ou uma máscara na boca do falecido pode ajudar a controlar a propagação de aerossóis”.



A BBC tem recebido vários testemunhos que atestam que existem hospitais a tapar vítimas da covid-19 com lençóis e alguns responsáveis de hospitais quando questionados sobre a situação, responderam que “estão a tapar os corpos de acordo com as medidas nacionais”.



No entanto, a falta de sacos vai poder amenizada por um fornecedor do sistema de saúde britânico que revelou que vai distribuir estando à espera de mais stocks.