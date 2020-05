Covid-19. Ginásios e salões de beleza são essenciais para Bolsonaro

No decreto publicado em Diário Oficial da União, Jair Bolsonaro indicou que essas atividades podem funcionar durante a pandemia se forem obedecidas as determinações do Ministério da Saúde. Contudo, na tarde de segunda-feira, o ministro da Saúde do Brasil, Nelson Teich, declarou à imprensa não ter conhecimento da norma decretada pelo chefe de Estado.", afirmou Teich em conferência de imprensa.O presidente ampliou assim um decreto editado na semana passada, que já incluía construção civil e atividades industriais como atividades essenciais.





Explicações do presidente







Antes da publicação oficial do decreto, Bolsonaro, um forte crítico das medidas de isolamento social para travar a pandemia, adiantou à imprensa que iria incluir essas categorias, justificando que está em causa mais de "um milhão de empregos".", advogou o chefe de Estado.Questionado pela imprensa se os decretos sobre atividades essenciais seriam uma tentativa de contornar as decisões de governadores e prefeitos sobre distanciamento social, Bolsonaro negou, salientando que "saúde é vida".", argumentou o presidente, citado pelo portal de notícias G1.O Brasil totalizou 11.519 mortos e 168.331 casos de infeção pelo novo coronavírus desde o início da pandemia, tendo registado nas últimas 24 horas 396 óbitos e 5.632 novos casos, segundo o executivo.

De acordo com o Ministério da Saúde, a taxa de incidência da covid-19 no país é de 80,1 casos por cada 100 mil habitantes, sendo que a taxa de letalidade da doença está fixada em 6,8%.