Covid-19. Governador do Rio de Janeiro acusado de fraude na saúde

De acordo com a imprensa local, que cita documentos enviados pelo Ministério Público Federal ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), Wilson Witzel "tinha o comando" das ações para, alegadamente, defraudar a gestão das unidades de saúde.", acrescentou a imprensa brasileira.Os investigadores afirmaram que há "prova robusta de fraudes" e indícios da participação ativa de Witzel nos contratos em causa, referiu.", apontou o documento citado pela imprensa. "", acrescentou.





"Operaçao Placebo" no terreno







Na terça-feira, a Polícia Federal brasileira decretou a "Operação Placebo", e efetuou buscas e apreensões na residência oficial do governador do Rio de Janeiro, no âmbito de uma investigação sobre desvio de recursos públicos para combater a covid-19.Após o início da operação, Witzel negou qualquer participação nas irregularidades investigadas pela Polícia Federal e disse ser alvo de interferência política na polícia.", afirmou o governador, em comunicado.", acrescentou.Para Witzel, estas informações divulgadas por parlamentares ligados ao governo brasileiro mostram que a "interferência anunciada pelo presidente da República está devidamente oficializada".Já Jair Bolsonaro, ao ter conhecimento da operação em causa, congratulou a Polícia Federal pelo trabalho e negou ter qualquer ligação com a operação que visou Witzel, um dos seus adversários políticos.