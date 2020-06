Covid-19. Governo brasileiro divulga dados diferentes sobre casos e mortes nas últimas 24 horas

Pelas 20h30 de domingo (hora local), o Ministério brasileiro da Saúde divulgou o habitual balanço no qual anunciava, valor recorde para esse dia da semana, que normalmente é marcado por um menor número de novos casos do que os restantes.No entanto,, o que significa uma diferença de 857 vítimas mortais em relação aos números anteriormente divulgados.Também no número de novos casos confirmados de infeção por Covid-19 houve uma discrepância. Enquanto o balanço do Ministério da Saúde anunciou 12581 nas últimas 24 horas, o portal apontou para 18912.

Os números do novo coronavírus no Brasil são alvo de polémica desde a última sexta-feira, quando o Ministério da Saúde decidiu deixar de incluir no seu balanço diário o total de casos confirmados e de óbitos desde o início da pandemia, passando a apresentar apenas os dados das últimas 24 horas. A pasta da Saúde continuou, no entanto, a deixar disponíveis noutro local todos os dados referentes à Covid-19, incluindo os números totais.





O Governo não apresentou explicações para as divergências entre os números mais recentes mas, em comunicado, o Ministério da Saúde admitiu que o novo sistema precisa de melhorias e que o "objetivo é que, nos próximos dias, estejam disponíveis em uma página interativa que possa trazer os resultados desejados".

2- A divulgação dos dados de 24 horas permite acompanhar a realidade do país neste momento e definir estratégias adequadas para o atendimento a população. A curva de casos mostram as situações como as cenários mais críticos, as reversões de quadros e a necessidade para preparação — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 6, 2020

O Presidente Jair Bolsonaro argumentou que a apresentação apenas dos números das últimas 24 horas refletiria melhor a situação vivida pelo país do que os números totais., escreveu no Twitter.Além da suspensão da divulgação de parte dos dados consolidados, o Presidente também confirmou que o Governo informará os números após as 22h00, horário local, muito depois dos horários em que os números eram antes divulgados.

"Tentativa autoritária e insensível"



A mudança de estratégia de divulgação de dados originou críticas por parte de membros do Governo e de especialistas e“A manipulação de estatísticas é uma manobra de regimes totalitaristas”, afirmou no Twitter Gilmar Mendes, juiz do Supremo Tribunal. “Esse truque não irá retirar responsabilidade por um eventual genocídio”, disse por sua vez Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados do Congresso brasileiro.

De acordo com funcionários do Ministério brasileiro da Saúde, a mudança na estratégia de divulgação de dados foi ordenada por Bolsonaro.

, frisou em comunicado Alberto Beltrame, presidente do Conselho Nacional de Secretários de Estado da Saúde do Brasil.Apesar dos riscos de propagação do surto, milhares de pessoas saíram às ruas no domingo para participar em protestos contra e a favor do Presidente brasileiro. Falando com manifestantes à entrada do Palácio da Alvorada, Bolsonaro aproveitou para afirmar que uma onda enorme de desemprego está a caminho do país e declarou que a culpa por este problema não pode ser atribuída ao seu Governo.

O Brasil é atualmente o país com o segundo maior número de casos (mais de 685 mil), sendo apenas superado pelos Estados Unidos. É ainda o terceiro com maior número de óbitos (mais de 37 mil). O número de recuperados fixa-se agora em quase 255 mil.