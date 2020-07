Covid-19. Governo francês atento a aumento de circulação do SARS-CoV-2

As férias de verão estão a alimentar a circulação do novo coronavírus em França e o executivo teme um regresso descontrolado da epidemia.Na segunda-feira,, debatendo-se sobretudo com o crescente número de novos focos de Covid-19, em particular em regiões que, até ao momento, não tinham sido muito afetadas pela pandemia, como a zona de Mayenne, no noroeste, e em Vosgos, no nordeste.

Nas últimas 24 horas, França registou quase mil novos casos de infeção e sete óbitos, elevando o número total de vítimas da Covid-19 no país para 30.172.

“Estamos numa linha um tanto instável.”, alertou na terça-feira o presidente do conselho científico francês, Jean-François Delfraissy, mostrando-se preocupado com o aumento significativo do número de casos nos países vizinhos, Espanha e Bélgica.”, alertou o presidente francês, Emmanuel Macron.Segundo uma pesquisa divulgada pelo jornal Le Figaro No entanto, o ministro francês da saúde rejeita a ideia de uma segunda vaga, apesar de ter admitido na segunda-feira a existência de 400 a 500 surtos de contágio.", admitiu Olivier Véran.

A nível nacional, a taxa de contágio efetiva (o fator ‘R’), que mede o número médio de pessoas contagiadas por alguém portador do novo coronavírus, "estabilizou" em 1,2. Em algumas regiões, com situações particularmente preocupantes e com surtos, como a Bretanha, a taxa de 2,6 mantém-se igual.





Tendo em conta o cenário atual,. Estima-se que em cima da mesa estarão questões como o controlo das fronteiras, o uso de máscara e os testes.

No início desta semana, o Governo francês já tornou obrigatório o uso de máscara em todos os espaços públicos. Quem não cumprir, arrisca uma multa de 135 euros.