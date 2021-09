Covid-19. Governo timorense propõe renovação de estado de emergência por 30 dias

"O Conselho de Ministros deliberou propor a Sua Excelência, o Senhor Presidente da República, Francisco Guterres Lú Olo, a renovação do estado de emergência, por mais trinta dias, atendendo a que se mantêm as causas determinantes que justificaram a declaração do estado de emergência", afirma-se num comunicado de imprensa hoje divulgado.

No documento, o Governo anunciou também que foi aprovado "o projeto de Resolução do Governo que mantém a imposição de cerca sanitária no município de Díli até às 23:59 de 29 de setembro", mantendo a permissão de circulação para "os indivíduos que comprovem a vacinação completa (duas doses) contra a covid-19, bem como os menores de seis anos que os acompanhem".

Assim, acrescenta-se, "mantém-se a imposição da proibição de circulação de pessoas entre o município de Díli e as demais circunscrições administrativas, salvo em casos devidamente fundamentados por razões de segurança pública, saúde pública, assistência humanitária, manutenção dos sistemas de abastecimento público ou de realização do interesse público", ficando de fora desta medida "os indivíduos que comprovem a vacinação completa (duas doses) contra a covid-19, bem como os menores de seis anos que os acompanhem".

Na reunião ministerial, foi também decidido "não renovar a imposição de cercas sanitárias nos municípios de Baucau, Covalima e Ermera, que terminam hoje às 23:59".

O executivo anunciou também que decidiu "aprovar o projeto de Resolução do Governo que proíbe a organizac¸a~o e a realizac¸a~o de cerimo´nias fu´nebres em edifi´cios onde se encontrem instalados o´rga~os ou servic¸os da administrac¸a~o direta e indireta do Estado, em memo´ria de funciona´rios, agentes ou trabalhadores da administrac¸a~o pu´blica".

Por último, o Governo anunciou também que está em preparação a vacinação dos jovens entre os 12 e os 17 anos, recorrendo à vacina da Pfizer, cujas doses terão um intervalo de 21 dias.

"O mecanismo Covax já confirmou a disponibilidade para enviar 100.620 doses, que deverão chegar em breve ao país; de acordo com o plano apresentado a vacinação será realizada nas escolas e os primeiros 50 mil jovens a receber a vacina serão alunos do 6.º ao 11.º do liceu, de municípios pré-selecionados, e na segunda fase serão vacinadas os restantes alunos e jovens que não se encontrem registadas nas escolas", conclui-se no comunicado.

Timor-Leste registou entre segunda e terça-feira mais duas mortes associadas à covid-19 e 67 novos casos de infeção com o vírus SARS-CoV-2, elevando o total acumulado de casos para 19.125, segundo os últimos dados oficiais.

De acordo com o Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC) timorense, os dois óbitos ocorreram em Díli e o total de mortes associadas à covid-19 desde o início da pandemia é agora de 107.

A covid-19 provocou pelo menos 4.696.559 mortes em todo o mundo, entre mais de 229,01 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência de notícias France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.