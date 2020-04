Covid-19. Clubes espanhóis já avançaram para "lay-off"

FC Barcelona, de Nelson Semedo, e Atlético de Madrid, de João Félix, chegaram a acordo com os plantéis para reduções de salários na ordem dos 70%, enquanto o Real Madrid vai promover cortes entre os 10 e 20%.



A crise provocada pelo coronavírus levou mesmo o FC Barcelona, que lidera a Liga espanhola, a apresentar no departamento regional do trabalho o primeiro de dois Expediente de Regulamentação Temporária do Emprego (ERTE).



Este "lay-off" inclui todos os desportistas profissionais, exceto os jogadores da primeira equipa, com os quais foi acordada a redução salarial de 70%, para que os restantes funcionários do clube recebam os ordenados integralmente.



Espanyol, Alavés, Osasuna e Sevilha foram outros clubes do principal escalão espanhol a avançar para o ERTE, seguindo as indicações de La Liga, para que sejam reduzidos os horários de trabalho por motivos de força maior, no caso a pandemia de covid-19.



A Liga espanhola "entende que é necessário adotar medidas face à grave crise económica”, num exercício de responsabilidade necessário para preservar um sector que representa 1,37% do PIB espanhol e emprega quase 185.000 pessoas".