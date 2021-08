Covid-19. Guiné-Bissau regista cinco mortes nas últimas 24 horas

O organismo liderado pela médica Magda Robalo disse que estes óbitos elevaram para 108 o número total de mortos no país desde o início da pandemia, em março de 2020, de acordo com um comunicado de balanço da situação epidemiológica.



Nas últimas 24 horas, a Guiné-Bissau contabilizou 72 infeções, 36 pessoas hospitalizadas, 35 recuperadas e 849 casos ativos, indicou o boletim.



A comissária contra a covid-19 e antiga ministra da saúde pública guineense Magda Robalo propôs ao governo que sejam decretadas mais medidas restritivas à circulação da população, como o recolher obrigatório, entre as 20h00 e as 5h00, e cercas sanitárias em várias localidades do país.



O governo guineense ainda não se pronunciou sobre a proposta.