Covid-19. Guterres apela ao G20 para demonstrar audácia e ambição

", sublinha na missiva.", precisa António Guterres, a quatro dias da cimeira prevista para o próximo fim de semana.A crise poderá fazer cair "na pobreza mais extrema 115 milhões de pessoas, e a fome aguda poderá quase duplicar para atingir mais de 250 milhões de pessoas", alertou ainda o chefe da ONU.Guterres pediu que a suspensão da dívida seja prolongada até ao final de 2021, e ainda o alargamento desta medida para incluir os países com rendimento intermédio vulnerável e que apresentam dificuldades. Apelou aos dirigentes do G20 para "" necessários para acelerar o acesso às ferramentas de luta contra a covid-19.Quando as vacinas estiverem em fase de finalização, "", sustenta na sua carta.

Por outro lado, Guterres pede ao G20, que agrupa as 20 economias mais ricas do planeta, um aumento dos "investimentos na biodiversidade, ação climática e restauração dos ecossistemas".