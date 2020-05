Covid-19. Guterres espera falta de dirigentes em reunião da ONU

Numa entrevista publicada no semanário Paris Match, citada pela agência France Presse, Guterres disse que as Nações Unidas estão a estudar "as diferentes alternativas" oferecidas pela tecnologia para realizar reunião.



Os embaixadores de vários países já estão a prever o recurso à videoconferência para assinalar o 75.º aniversário da ONU, face à pandemia da doença provocada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2).



A cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos, onde está sediada a ONU, é, desde meados de março, o epicentro da pandemia naquele país.



A disseminação da Covid-19 levou ao encerramento quase total da cidade.



O edifício das Nações Unidas permaneceu simbolicamente aberto, mas decorreram poucos trabalhos do organismo. As reuniões do Conselho de Segurança acontecem por videoconferência.



Este novo modo de condução dos trabalhos da ONU deverá continuar até ao final de junho.



A Assembleia Geral das Nações Unidas vai decorrer entre 15 e 22 de setembro.