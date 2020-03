Covid-19. Hong Kong e Índia com maior aumento de casos

Dos novos casos, 41 foram importados, 14 deles são estudantes que regressaram a Hong chegaram ao território oriundos de vários locais da Europa, entre os quais Reino Unido em Portugal.. Depois da experiência com a SARS há 17 anos, o território autónomo isolou-se.As escolas foram encerradas e as pessoas começaram a trabalhar a partir de casa.Seis semanas depois, o território de 7,5 milhões de pessoas registou menos de 110 casos de Covid-19, O que foi, na altura, considerado um sucesso global juntamente com Singapura e Taiwan.No entanto, com os casos a surgirem um pouco por todos o mundo, milhares de cidadãos de Hong Kong regressaram ao território, o que levou as autoridades a encerrar as fronteiras.Um epidemiologista da Universidade de Hong Kong afirmou aque, “embora tenha havido surtos locais esporádicos, ainda não há um aumento significativo de infeções locais”.“Existe o risco de relaxar o isolamento social o que levará a mais transmissão na comunidade que poderá levar a uma pandemia, Queremos evitar um surto epidémico”, acrescentou Ben Cowling.Embora tenha havido um "aumento" nos casos, Hong Kong manteve uma epidemia afastada, identificando-os efetivamente e isolando-os, e com amplo apoio da comunidade ao distanciamento social, frisou Cowling ao Guardian."Eu não caracterizaria Hong Kong como tendo uma segunda onda. Ainda não começamos um primeiro surto epidémico”, afirmou.O epidemiologista recorda que Hong Kong é “um centro de viagens com uma comunidade internacional, e corre um risco particularmente alto de importar infeções, como vimos nas últimas duas semanas".

Índia com 753 casos e 20 mortos

Ontem, a Índia registou 75 novos casos confirmados com o novo coronavírus, o maior aumento desde o início do surto. Esta sexta-feira, o número baixou para 20.Para tentar travar o avanço da epidemia, oDesde quarta-feira, os cidadãos estrangeiros são colocados em quarentena em hotéis.O bloqueio decorre em todos os 36 Estados da Índia e afeta 1.3 mil milhões de pessoas por um período mínimo de 21 dias.

Air Asia suspende voos

A Air Asia, a maior linha aérea de baixo custo do continente asiático vai suspender temporariamente a maioria das ligações devido às restrições impostas pelos governos da região para conter a pandemia de Covid-19, anunciou a companhia.por períodos que vão depender das restrições impostas em cada um dos países em que tem instaladas filiais, informa em comunicado.Ainda não foi esclarecida a situação laboral dos trabalhadores da companhia face às novas circunstâncias.

Em 2019, a Air Asia transportou 83,5 milhões de passageiros.