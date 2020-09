Covid-19. Hospitais de Madrid já enfrentam segunda vaga da pandemia

A comunidade autónoma de Madrid continua a ser a que mais infeções regista diariamente, em toda a Espanha. E nos hospitais, embora ainda não estejam perto de atingir os seus limites, já se faz sentir a nova vaga da pandemia.





O número de internamentos de doentes infetados pelo novo coronavírus disparou, algumas cirurgias e tratamentos foram novamente suspensos e alguns doentes já tiveram de ser transferidos para outros hospitais da comunidade para não haver sobrecarga de pacientes em determinado hospital, avança o El País





As autoridades da comunidade garantem que a evolução da covid-19 e a situação dos hospitais está "controlada", mas não negam que já se sente pressão nos serviços de saúde da região. Na terça-feira, o Ministério da Saúde espanhol contabilizou 2.139 pacientes internados em enfermarias 275 em unidades de cuidados intensivos na Comunidade de Madrid.





A capital espanhola está a tentar evitar o colapso dos hospitais, ainda numa fase precoce da nova vaga da pandemia. Mas alguns profissionais de saúde descrevem a situação como "muito delicada".



A 20 de agosto, 9,4 por cento dos pacientes internados nos hospitais de Madrid eram doentes covid-19. Na terça-feira, os dados revelaram que já passaram para os 19 por cento.







A situação ainda é "muito controlável", explicou ao jornal espanhol Manuel de Castro, da Associação de Médicos e Licenciados de Madrid. Mas nos hospitais mais pressionados já foi preciso suspender operações não urgentes para não comprometer as unidades de cuidados intensivos.





Além disso, já começaram a ser transferidos alguns doentes entre hospitais da comunidade para evitar o colapso.





"Entre hospitais, as transferências estão a ocorrer em tempo útil, porque há uma pressão assimétrica", explicou o ministro adjunto da Saúde, Antonio Zapatero, numa conferência na terça-feira.





"Madrid fará o que for preciso", continuou Zapatero, garantindo que a situação dos hospitais está "controlada".



"Isso não significa que estejamos calmos", frisou ainda. "Mas agora são internadas todas as pessoas com pneumonia, o que não acontecia antes, e cerca de 50 por cento dos pacientes das unidades de cuidados intensivos não são intubados, o que significa que a permanência é menor", destacou.

Profissionais de saúde ainda no rescaldo da primeira onda







Madrid continua a ser a comunidade autónoma com o maior número de novas infeções diária. Nos dados relativos a terça-feira foram contabilizados 2.921 novos infetados na região, um terço do total nacional.





Os números não param de aumentar, de facto. E a segunda onda da covid-19 já terá mesmo atingido Espanha. Mas os especialistas acreditam que esta nova vaga está a ser mais lenta que a primeira e que, se os casos aumentarem a esta velocidade, os hospitais e diversos serviços de saúde têm tempo para se preparar e evitar um colapso semelhante ao que ocorreu na primavera no país.





Mas a presidente da Sociedade Espanhola de Enfermagem Intensiva e Unidades Coronárias, fala de "medo e desânimo" entre os profissionais de saúde, perante uma segunda vaga da covid-19.



"Eles não se recuperaram da primeira. Ainda há férias e há menos funcionários", começou por dizer ao jornal espanhol Marta Raurell.



"Estão a ser preparados programas para integrar enfermeiros fora das unidades de cuidados intensivos, mas nada foi preparado para que precisássemos deles tão cedo. Achávamos que tinhamos uma margem, que voltaríamos de férias com a semi-normalidade, mas não tem sido assim".





Embora os hospitais se estejam a preparar e a antecipar para uma eventual evolução rápida da epidemia, os serviços de saúde ainda estão no rescaldo da primeira vaga da covid-19 e os esforços podem não ser suficientes.





José Martínez Olmos, professor da Escola Andaluza de Saúde Pública, considera que "se não se pode abrandar a progressão da evolução da incidência,(...) a probabilidade de aumentar a pressão nos hospitais é muito alta".



"Na minha opinião, Madrid vai precisar de confinamentos perimetrais e medidas que requeiram estado de emergência. Ainda mais se os surtos previsíveis em algumas escolas amplificarem a incidência e se (como estamos a ver) houver novos surtos em lares de idosos, o que levará a mais pressão nos cuidados de saúde e a um aumento da mortalidade", argumentou.





A verdade é que as autoridades não excluem de todo a possibilidade de impor novo confinamento na Comunidade de Madrid.





Embora há algumas semanas a recusa fosse categórica, agora "nenhum cenário está excluído" para o Presidente da Câmara de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.



"Neste momento não creio que haja risco de confinamento, mas se a questão é se algum cenário está excluído, não, nenhum está excluído", disse Almeida numa entrevista à ‘Telecinco’, onde salientou que o aumento do número de infeções na capital se deve à "densidade populacional" e que Madrid é "o principal centro de comunicação" em Espanha.





No entanto, o autarca assegurou que, segundo os "dados de saúde" e a atual "pressão hospitalar", esta nova onda de covid-19 é "diferente" da primeira.



"Temos capacidades hospitalares para lidar com esta situação", sublinhou. "Estas são as taxas que devemos considerar, embora tenhamos de tentar baixar a curva de infeção", disse ainda, depois de descrever os números nas unidades de cuidados intensivos como "tranquilizadores em termos relativos".



Recorde-se que, desde segunda-feira, Madrid implementou novas regras e restrições para combater a pandemia: o limite de ajuntamentos passou a ser de dez pessoas, em locais públicos ou privados, e há novas alterações previstas para eventos fúnebres e atividades de culto.