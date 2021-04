Covid-19. Hospitais na Índia apelam à ajuda enquanto país bate novo recorde diário de mortes

No início do ano, o Governo indiano acreditava ter a pandemia sob controlo. Os novos casos diários caíram para cerca de dez mil e o número de óbitos rondava os 80 – números que não eram registados há meses. Perante esta descida de infeções e óbitos, o país entrou na fase de desconfinamento.No entanto, desde então, a Índia foi surpreendida por uma nova e mais forte vaga da pandemia e tornou-se o epicentro da pandemia.No total, o país regista, desde o início da pandemia, 16,5 milhões casos de infeção, o que coloca a Índia no segundo lugar da lista de países mais afetados pela pandemia no mundo, sendo apenas ultrapassada pelos Estados Unidos.

Hospitais lutam contra falta de oxigénio

As filas de doentes com Covid-19 e os seus familiares preocupados estendem-se em frente aos hospitais das principais cidades do país. Em Nova Deli e em alguns dos Estados mais afetados, os hospitais dizem estar numa situação de rutura e apelam à ajuda. Sobrelotados, com falta de camas e de materiais médicos, o principal problema destes hospitais é a falta de oxigénio.”, disse Sudhanshu Bankata, diretor executivo do Hospital Batra, um importante hospital da capital, ao canal de televisão de Nova Deli.", alertou Sumit Ray, do departamento de cuidados intensivos do hospital Holy Family, na capital indiana, à BBC “Em poucos minutos, eles morrerão. Eles estão em ventiladores, precisam de altos níveis de oxigénio. Se o oxigénio parar, a maioria deles não sobreviverá”, acrescentou.“O nosso abastecimento foi adiado em sete ou oito horas na noite de sexta-feira e oque recebemos ontem à noite é apenas 40 por cento donecessário”, afirmou um responsável do hospital, citado pela agência Associated Press.O Hospital Batra também emitiu um alerta ao afirmar que tinha apenas 90 minutos de oxigénio restantes para os seus 260 pacientes., apelou o chefe do Governo de Nova Deli, Arvind Kejriwal, ao primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, durante uma conferência na sexta-feira.Perante estes alertas e pedidos de ajuda, o Governo estatal criou comboios especiais para transportar reservas de oxigénio para as cidades mais afetadas, enquanto pediu aos industriais para acelerarem a produção de oxigénio e medicamentos que estão em falta.Um comboio com 30.000 litros de oxigénio chegou na madrugada deste sábado a Lucknow, no Estado de Uttar Pradesh (Norte), e guardas armados escoltaram os camiões enquanto distribuíram a carga aos hospitais da região.

Lucknow é uma das cidades mais atingidas e os hospitais e crematórios estão sobrecarregados.

A Força Aérea indiana também tem sido usada para transportar oxigénio e distribuir outros produtos em todo o país., o terceiro maior número a nível mundial, depois dos EUA e da China. No entanto, esse número de doses administradas cobre apenas uma pequena fração dos seus 1,3 mil milhões de habitantes.O país atingiu o seu recorde de administração de vacinas a 5 de abril, com 4,5 milhões de doses administradas, mas desde então tem vindo a decrescer, enquanto as infeções aumentam exponencialmente.

A desaceleração na vacinação justifica-se pela falta de vacinas no país. Com a nova vaga de infeções, o Governo indiano decidiu mudar de estratégia e alterou as regras para permitir uma aceleração da importação de vacinas.