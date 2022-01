Covid-19. Hospital nos EUA nega transplante de coração a paciente não vacinado

O hospital explicou que apenas está a seguir o seu protocolo para transplantes., disse o Brigham and Women's Hospital à BBC em comunicado.Um porta-voz do hospital explicou que o protocolo exige “a vacinação contra a covid-19 e certos comportamentos de estilo de vida para os candidatos a transplantes de forma a criar tanto a melhor hipótese de uma operação bem-sucedida como a sobrevivência do paciente após o transplante”.Arthur Caplan, diretor de Ética Médica da NYU Grossman School of Medicine, explicou à CBS News que, após qualquer transplante de órgãos, o sistema imunitário de um paciente é praticamente "desligado" e até mesmo uma constipação comum pode ser fatal.

Para além da não vacinação contra a covid-19, o hospital indica no comunicado que outros motivos podem ter pesado na sua inelegibilidade de Ferguson, mas não forneceu mais detalhes, citando a privacidade do paciente.







Ferguson, de 31 anos, está internado no hospital desde 26 de novembro. O paciente tem um problema cardíaco hereditário que faz com que os seus pulmões se encham de fluido e sangue.

– um possível efeito secundário da vacinação contra a covid-19 que o Centro de Controlo e de Prevenção de Doenças (CDC), dos EUA, considera ser raro.

O CDC incentiva os recetores de transplantes, assim como a família mais próxima, a serem vacinados contra a covid-19, nomeadamente com a dose de reforço.

A família de DJ Ferguson acredita que ele está demasiado fraco para ser transferido para outro hospital e que está "ficar sem tempo".Esta não é a primeira vez que um norte-americano enfrenta obstáculos no sistema de saúde por não estar vacinado contra a covid-19. No início deste mês, uma mulher do Minnesota processou um hospital local depois de os médicos terem tentado retirar o seu marido não vacinado do ventilador, ao qual está ligado há dois meses.Nos EUA, cerca de 63 por cento da população está vacinada com as duas doses das vacinas contra a covid-19 e cerca de 40 por cento dos norte-americanos receberam a dose de reforço.