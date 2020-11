Covid-19. Inalação de proteína de interferão duplica recuperação de pacientes

A eficácia da administração desta proteína através da inalação foi publicada na revista científica “The Lancet Respiratory Medicine”.O ensaio clínico, desenvolvido pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, em parceria com outras instituições, contou com a participação de 101 pacientes infetados com o novo coronavírus (SARS-CoV-2), em nove hospitais britânicos.As pessoas que inalaram a Beta-1a uma vez por dia, durante duas semanas, estavam menos propensas ao desenvolvimento de sintomatologia grave, em comparação com os pacientes que receberam o placebo, de acordo com os resultados explanados no relatório.





Resultados diversos







Entre 11 e 50 pacientes aos quais foi administrado o placebo (cerca de 22% dos participantes deste ensaio clínico) desenvolveram complicações graves associadas à covid-19 e precisaram de ventiladores para auxiliar a respiração ou morreram entre 15 e 16 dias depois de receberem a primeira dose.Contudo, entre as pessoas hospitalizadas que inalaram o Interferão Beta-1a – um método que consiste, essencialmente, na administração direta nas vias respiratórias -, apenas seis dos 48 pacientes desenvolveram complicações graves (13%).” se for inalado, disse o principal autor deste estudo, Tom Wilkinson, em comunicado., concluiu o investigador.Os pacientes que inalaram a Beta-1a foram monitorizados 28 dias.Contudo, a equipa que desenvolveu o relatório advertiu que não é possível extrapolar os resultados por causa da pequena amostra utilizada.O próximo passo vai ser testar este método em doentes pré-hospitalares.