Covid-19. Incidência sobe em Espanha pelo segundo dia consecutivo

A incidência acumulada (contágios) subiu hoje de 93 (quinta-feira) para 95 casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes, depois de ter baixado suavemente nos últimos meses.

As comunidades autónomas com os níveis mais elevados são as da Andaluzia (165), La Rioja (135), Catalunha (113), Navarra (97), País Basco (97), Madrid (79) e Aragão (78).

Os serviços sanitários também notificaram mais 13 mortes atribuídas à pandemia desde quinta-feira, havendo agora um total de 80.779 óbitos.

A Espanha registou ainda 4.924 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para 3.782.463 o total de infetados.

Nas últimas 24 horas, deram entrada nos hospitais de todo o país 243 pessoas com a doença (273 na quinta-feira), das quais 48 na Andaluzia, 50 na Catalunha e 40 em Madrid.

Por outro lado, desceu para 2.366 o número de hospitalizados com covid-19 (2.409), o que corresponde a 1,9% das camas, dos quais 641 pacientes estão em unidades de cuidados intensivos (659), 6,9% das camas desses serviços.

De acordo com os dados oficiais, 15,9 milhões de pessoas já estão completamente vacinadas contra a covid-19 (33,5% da população total), e 24,3 milhões têm pelo menos uma das doses (51,3%), em cerca de 47,4 milhões de habitantes que tem o país.

Os espanhóis estão cada vez mais próximos de regressar à normalidade na véspera de um fim de semana em que, para além de voltar a relaxar algumas das medidas impostas nas comunidades autónomas, acrescenta o facto de já não ser obrigatório o uso de máscaras no exterior.

Apesar disso, as autoridades sanitárias estão preocupadas com a evolução da variante Delta da doença covid-19, bem como com o aumento significativo de infeções em jovens que participaram em viagens de fim de ano.

Uma viagem de estudantes espanhóis às Ilhas Baleares levou a um surto da pandemia que envolveu várias centenas de casos de covid-19 e à colocação de vários milhares de jovens em quarentena em sete regiões do país.

Só na região de Madrid, 320 jovens tiveram resultados positivos e mais de 2.000 outros foram colocados em isolamento após uma semana de festa na ilha de Maiorca, disse hoje a responsável regional de saúde, Elena Andradas.

"Tudo indica, segundo os testes PCR, que se trata da variante detetada no Reino Unido", denominada `Alpha`, disse ela em conferência de imprensa.

No total, sete regiões espanholas detetaram casos ligados a este surto entre os seus jovens.

O número dois do departamento da Saúde Pública e do Plano Covid-19 da região de Madrid, Antonio Zapatero, pediu hoje para que sejam feitos mais controlos no aeroporto internacional de Barajas, que serve a capital espanhola, pois garante que a variante Delta (detetada na Índia) ultrapassa 10% das infeções desta comunidade autónoma e poderá atingir 90% até ao final de agosto, embora esteja confiante de que a pressão hospitalar não aumenta.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos 3.903.064 vítimas em todo o mundo, resultantes de mais de 179.931.620 casos de infeção diagnosticados oficialmente, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.081 pessoas e foram confirmados 871.483 casos de infeção, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.