Covid-19. Índia com 110 mortes e 11 mil novos casos

Realizado entre 15 e 23 de janeiro, com base em amostras de 28.000 pessoas, o inquérito serológico concluiu que 56,13% dos residentes em Nova Deli terão desenvolvido anticorpos, um resultado que sugere que o total de infeções a nível nacional poderá ser muito superior aos números oficiais (cerca de 10,7 milhões).Só na capital indiana vivem 20 milhões de pessoas, tendo as autoridades sanitárias contabilizado apenas 635.000 casos confirmados.Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), para atingir a imunidade coletiva e romper a cadeia de transmissão do vírus é necessário que 60% a 70% da população tenha anticorpos para prevenir um surto.

Tendência para decrescer



Os resultados do estudo foram divulgados numa altura em que o país continua a registar uma redução no número de infeções e mortes provocadas pelo novo coronavírus.



Terça-feira, o país contabilizou 94 mortes por covid-19, o total diário mais baixo desde maio, e 8.635 casos, o valor mais baixo desde junho.

Desde o início da pandemia, o país contabilizou mais de 10,7 milhões de casos do novo coronavírus (10.777.284), mantendo-se como o segundo com mais infeções, atrás dos Estados Unidos, que no último balanço contavam com mais de 26,4 milhões.Cerca de 300 milhões de pessoas (o equivalente à população dos Estados Unidos) deverão ser inoculadas até julho, na primeira fase da campanha de vacinação, num país com 1,3 mil milhões de habitantes.A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.237.990 mortos resultantes de mais de 103,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.