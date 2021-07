Covid-19. Índia com 34.703 casos o valor mais baixo em mais de 100 dias

Nas últimas 24 horas, o país contabilizou ainda 553 mortes provocadas pela doença, um número que também continua a diminuir.



A Índia viveu recentemente uma devastadora segunda vaga da pandemia, que atingiu o pico em meados de maio, com mais de 400 mil novos casos por dia, mas a curva de contágio tem vindo a descer nas últimas semanas.



A taxa de positividade dos testes de diagnóstico do novo coronavírus permanece abaixo dos 5% há 29 dias consecutivos e abaixo dos 3% há 15, rondando atualmente os 2,4%, de acordo com o Ministério da Saúde indiano.



A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera que a pandemia está sob controlo quando a taxa de positividade de um país é inferior a 5%.



O número de pessoas recuperadas da doença nas últimas 24 horas (51.864) ultrapassou o número de novos casos pelo 54.º dia consecutivo, acrescentou o Ministério, em comunicado.



O total de casos ativos também continua a descer, rondando atualmente 464 mil, o valor mais baixo nos últimos 101 dias, segundo a mesma fonte.



A Índia é o segundo país do mundo com mais casos de covid-19, depois dos Estados Unidos, contabilizando atualmente mais de 30,6 milhões de infeções desde o início da pandemia, de acordo com o último balanço da Universidade norte-americana Johns Hopkins.



Com 403.281 mortos, a Índia é o terceiro país com mais mortes causadas pela covid-19, a seguir aos EUA e Brasil.