Covid-19. Índia com mais de 500 mortos nas últimas 24 horas

O país, que tem mantido uma tendência decrescente no número de contágios, conta agora com 138.122 óbitos registados desde o início da pandemia.



Os casos diminuíram 32% em novembro, em comparação com outubro, de acordo com o Ministério da Saúde indiano.



Durante mais de três semanas, os contágios diários na Índia mantiveram-se abaixo dos 50 mil.



Os novos casos estão a diminuir de forma consistente depois de terem atingido um pico em meados de setembro, quando rondavam os 100 mil por dia.



Num esforço para impedir a propagação do novo coronavírus, o Ministério do Interior indiano permitiu que os estados impusessem restrições locais.



A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.468.873 mortos resultantes de mais de 63,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).