Covid-19. Inglaterra coloca Espanha na lista negra de países inseguros

Termina assim a ponte aérea de turistas ingleses para território espanhol, decisão tomada devido ao recente disparar de novos casos em Espanha. A União Europeia está a tomar decisões semelhantes, só que em relação ao resto do mundo, com Bruxelas a propor que as fronteiras externas da União permaneçam fechadas até ao final do ano.