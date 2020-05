Covid-19. Ingleses esperam estádios vazios por muito tempo

Numa carta dirigida ao Conselho da FA, o responsável diz ser difícil “prever a multidão de adeptos – que são a alma do jogo – de regresso em breve aos jogos” e nota que o futebol enfrenta “mudanças substanciais em todo o seu ecossistema”.



Em Inglaterra, à semelhança de outros campeonatos na Europa, a Liga foi suspensa há dois meses, após o fim de semana de 7 e 8 de março, devido à pandemia do novo coronavírus, que parou em boa parte a economia mundial, com restrições à circulação.



A Federação, proprietária do Estádio de Wembley e o organismo que tutela as seleções de futebol, cortou 75 milhões de libras (cerca de 85 milhões de euros) no seu orçamento, e tenta compensar um défice estimado “no pior cenário” de 300 milhões de libras (340 ME) para os próximos quatro anos.



A Liga inglesa está a tentar encontrar um caminho para retomar o campeonato no próximo mês, mas os clubes das divisões inferiores podem vir a jogar sem a presença de adeptos até ao próximo ano, em 2021.