Covid-19. Instituto Serum da Índia já produziu 40 milhões de vacinas da Astra Zeneca

Ambas as vacinas aguardam a aprovação do regulador.. Ainda assim, as grandes multinacionais têm sido financiadas para começar a produção, para acelerar o processo posterior de distribuição.A Astra Zeneca refere estar a reter as entregas da sua candidata a vacina por aguardar os dados da última fase dos ensaios clínicos.. No mês passado teve de adiar em um mês o ensaio clínico nos Estados Unidos devido exatamente a atrasos na produção das doses.O Instituto Serum vai conduzir os testes da Astra Zeneca na Índia com 1600 participantes e planeia ter aprovação para conduzir também os testes da Novavax.O Instituto não revelou no entanto se as vacinas produzidas são para aplicar apenas na Índia ou se destinam a entregas por todo o mundo.

Medicamento para cancro desilude no tratamento da covid-19

O tratamento para o cancro no sangue, da Astra Zeneca, estava paralelamente a ser analisado para o tratamento da Covid-19. Os testes da fase II apontam, no entanto, para a falta de eficácia do produto Calquence para este fim.A multinacional apelida os resultados de “dececionantes”. No entanto, a empresa mantém o desenvolvimento de uma potencial vacina e um tratamento experimental com anticorpos.A Astra Zeneca avaliou se o Calquence, que suprime determinados elementos do sistema imunitário, poderia conter uma resposta imunitária exacerbada desencadeada pela Covid-19, chamada de “tempestade de citocinas”.Os resultados obtidos na fase II apontam para a não eficácia do medicamento para este caso, mantendo-se o medicamento a aguardar a aprovação para casos de cancro do sangue.