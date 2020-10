Covid-19. Interrompidos ensaios de vacina devido a doença em participante

", declarou o grupo, em comunicado.A farmacêutica norte-americana indicou que "a doença do participante está a ser avaliada" pelos médicos e declinou avançar mais pormenores para "respeitar a privacidade deste participante".", acrescentou a empresa no mesmo comunicado.Em 23 de setembro, a empresa norte-americana tinha anunciado o início dos ensaios da fase três, última etapa de desenvolvimento de uma vacina contra a covid-19, cujo nome oficial é Ad26.COV2.S e foi desenvolvida pela farmacêutica Janssen Pharmaceuticals, que faz parte do grupo Johnson & Johnson.

As fases um e dois dos ensaios começaram em julho, nos Estados Unidos e na Bélgica.