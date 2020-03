Covid-19. Irão regista 123 novas mortes e balanço total é de 2.640 mortos

As autoridades de saúde identificaram 2.901 novos casos de contaminação nas últimas 24 horas, disse Kianouche Jahanpour, o porta-voz do Ministério da Saúde iraniano durante a sua conferência de imprensa diária transmitida pela televisão.

Um total de 38.309 casos foram oficialmente registados no Irão.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 640 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 30.000.

Dos casos de infeção, pelo menos 130.600 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com mais de 351 mil infetados e mais de 21 mil mortos, é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 10.023 mortos em 92.472 casos registados até sábado.

Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.