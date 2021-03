Covid-19. Irmãs do Rei de Espanha vacinadas em Abu Dhabi durante visita a Juan Carlos

As irmãs do Rei de Espanha foram vacinadas contra a Covid em Abu Dhabi, à margem do processo de vacinação espanhol. As vacinações terão ocorrido quando Elena e Cristina visitaram o pai, o rei emérito Juan Carlos, que está a viver nos Emirados Árabes Unidos.