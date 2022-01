Covid-19. Israel vai administrar quarta dose da vacina a maiores de 60 anos

Na semana passada, Israel tinha já aprovado o uso de uma quarta dose da vacina desenvolvida pela Pfizer/BioNTech em pessoas imunodeprimidas e idosos que vivam em lares."Agora temos uma nova camada de defesa", considerou o chefe israelita de Governo numa conferência de imprensa, adiantando que as autoridades de saúde aprovaram agora

Outros países poderão anunciar em breve decisões sobre uma quarta dose da vacina. França apontou para fevereiro ou março, altura em que estarão reunidos mais dados científicos que suportem a decisão.

"Israel será, mais uma vez, pioneira nos esforços globais de vacinação", declarou Naftali Bennett, alertando, porém, que nas próximas três semanas o país deverá registar valores recorde de infeções. Segundo o primeiro-ministro,, prevendo-se ainda uma sobrecarga do sistema de testagem no país."O número de infeções teria de ser muito elevado para originar a imunidade de grupo", declarou a uma estação de rádio israelita. "Isso é possível, mas", assegurou.





Nachman Ash, diretor do Ministério israelita da Saúde, afirmou recentemente que o país poderá alcançar a imunidade de grupo devido ao aumento de casos provocados pela variante Ómicron e ao uso de um comprimido antiviral produzido pela Merck em pacientes com covid-19 maiores de 18 anos.





O líder da task force do Governo israelita para o combate à pandemia já esclareceu, porém, que a imunidade está longe de ser alcançada, até porque pessoas que já tiveram covid-19 e recuperaram estão a ser novamente contagiadas.

Em Israel,. Ainda assim, nos últimos dez dias as infeções diárias no país mais do que quadruplicaram.Apesar do aumento de casos, esta segunda-feira Israel anunciou que irá permitir a entrada de estrangeiros de 199 países da sua "lista laranja" a partir de 9 de janeiro, desde que possuam certificado de vacinação ou de recuperação e um teste negativo à chegada. Nessa lista de países encontram-seA estirpe Ómicron está a originar números recorde de infeções em várias nações, com uma média global de mais de um milhão de casos detetados diariamente na última semana de dezembro, segundo dados analisados pela agência Reuters.