Covid-19. Itália com 4.452 casos no último dia e mais de 28 milhões de vacinas dadas

Itália anunciou hoje ter registado 4.452 casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas e 201 mortes relacionados com a covid-19, enquanto a campanha de vacinação no país ultrapassou as 28 milhões de doses administradas.