Covid-19. Itália regista 6.171 novos casos e 19 mortes num dia

Com estes números, Itália acumula no total 4.336.906 casos da doença e 128.029 mortos desde fevereiro de 2020, altura em que começou a emergência a nível nacional.

Há, neste momento, 194 pessoas com covid-19 em unidades de cuidados intensivos, mais 11 que na quarta-feira, e 1.730 hospitalizadas noutros departamentos (mais 45 que no dia anterior).

Quanto à campanha de vacinação, foram até agora administradas no país 67.223.679 doses, e 31.55.471 pessoas já receberam as duas doses, o que corresponde a 58,43% da população maior de 12 anos.

Em Itália, só é obrigatório usar máscara em espaços fechados, mas, a partir de 06 de agosto, será obrigatório apresentar o certificado sanitário para entrar e fazer uma refeição à mesa de um bar ou restaurante, entre outros lugares de lazer.

O Governo está também a estudar outras ações de contenção do coronavírus SARS-CoV-2, como, por exemplo, impor a vacinação obrigatória aos professores antes do início do próximo ano letivo, algo que será previsivelmente decidido antes de setembro.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.190.383 mortos em todo o mundo, entre mais de 195,8 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, morreram desde o início da pandemia, em março de 2020, 17.330 pessoas e foram registados 963.446 casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.