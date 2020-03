Covid-19. Itália ultrapassa os 4 000 mortos

Este é o maior número de óbitos num só dia, o total de mortos ultrapassa os 4000, são agora 4032.



As novas infeções confirmadas chegam hoje aos 4670.



Temos um total de 37.860 infetados pelo Covid-19 só em Itália. Recuperados são já 5129.



A Itália é o primeiro pais do mundo com maior número de óbitos e o segundo com mais casos de infeção.