Covid-19 já levou à suspensão das aulas de 3000 turmas em França

Em entrevista ao Parisien-Today esta segunda-feira, o ministro francês da Educação, Jean-Michel Blanquer, anunciou que a pandemia da Covid-19 já levou à suspensão das aulas de três mil turmas no país menos de duas semanas após o início do ano letivo.

Apenas em uma semana, o número de turmas com aulas suspensas devido à Covid-19 multiplicou-se por seis, uma vez que na passada terça-feira os dados oficiais apontavam para 545 turmas colocadas em casa.

O ministro da Educação alerta para um aumento do número de aulas suspensas nos próximos dias, mas espera depois uma estabilização. "", disse Jean-Michel Blanquer.“Até ao final do mês, todos os alunos receberão uma proposta [de vacinação] e esperamos ultrapassar os três quartos de vacinados muito rapidamente”, acrescentou Jean-Michel Blanquer.O Governo decretou que a regra é suspender as aulas no caso de um caso positivo no primeiro ciclo, onde a taxa de vacinação é ainda baixa. Nos restantes níveis de ensino, apenas os contactos de risco não vacinados deverão fazer quarentena durante uma semana.