Covid-19. Japão anuncia pior registo diário de mortes

A área metropolitana de Tóquio está sob estado de emergência, com as autoridades a pedirem aos residentes para ficarem em casa e os restaurantes a fecharem durante a noite.





Máscara especial







A pandemia de Covid-19 obrigou a população mundial a adotar o uso de máscara como parte do seu quotidiano, o que levou várias empresas e startups a procurarem soluções para as tornar ainda úteis na proteção contra potenciais infeções. É o caso da Donut Robotics, uma startup japonesa que criou uma máscara capaz de traduzir oito idiomas diferentes.



"Com esta máscara colocada, e mesmo que fale baixo, a minha voz pode ser transmitida para o smartphone de outra pessoa na conversa", apontou o CEO da Donut Robotics, Taisuke Ono, em entrevista à Reuters. Esta máscara é capaz de traduzir conversas em japonês para inglês, espanhol, mandarim, francês, coreano, indonésio, tailandês e vietnamita.



Mas esta não é a única capacidade desta máscara da Donut Robotics. Está também equipada com um microfone capaz de ampliar a voz do utilizador, facilitando assim as conversas que, com uma máscara normal, podem ser abafadas.



A máscara é vendida no Japão por pouco mais de 30 euros, com a empresa a ter expetativa de eventualmente a lançar em outros mercados como os EUA, Europa e China.





c/agências