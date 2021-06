Covid-19. Japão doa um milhão de vacinas ao Vietname

", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros numa conferência de imprensa.Toshimitsu Motegi explicou que o carregamento de um milhão de doses da vacina AstraZeneca, fabricada no arquipélago, vai chegar ao Vietname na quarta-feira.", disse Motegui, sublinhando que, tal como no caso de Taiwan, foi tido em conta o número de infetados e "o atraso da vacinação do Vietname no envio das doações".O Japão já tinha enviado 1,24 milhões de doses da mesma vacina para Taiwan.No mesmo sentido,





Apoio ao mecanismo internacional







", acrescentou o ministro, referindo-se ao mecanismo de parceria internacional liderado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que visa para distribuir vacinas contra a covid-19 às nações desfavorecidas.No início de junho, líderes de 40 países e várias organizações e empresas comprometeram-se a contribuir com mais 2,4 mil milhões de dólares (1,98 milhões de euros).O Covax atingiu 9,6 mil milhões de euros em financiamento para compra de vacinas e 807 milhões para entregas, prevendo-se que permitirão proteger quase 30% da população adulta em 91 países de rendimentos mais baixos, com entregas previstas para este ano e para o início de 2022.O governo do Japão, representado pelo primeiro-ministro, Yoshihide Suga, aumentou de 200 milhões para mil milhões o contributo para o Covax.