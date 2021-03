Covid-19. Japão levanta estado de emergência em Tóquio

O alerta sanitário na zona da capital foi levantado tendo as autoridades locais pedido a bares e restaurantes que mantenham a hora de fecho anterior, como medida preventiva contra novas infeções à medida que os casos aumentam com novas estirpes.



A partir de agora, é possível fechar às 21h00 (12h00 em Lisboa).



Este apelo, contudo, não é juridicamente vinculativo fora do estado de emergência e, a partir de agora, quem não cumprir não fica sujeito a qualquer tipo de multa.



As medidas tomadas pelo Japão para travar a propagação da covid-19 estão a limitar o número de espetadores nos estádios desportivos e em grandes eventos, como concertos.



A capacidade, que tinha sido limitada a cinco mil pessoas, será gradualmente aumentada para 10 mil.



O governo japonês, que anunciou o levantamento da medida há quatro dias, quer evitar um novo estado de emergência através do programa de vacinação, iniciado a 17 de fevereiro, o reforço do sistema de saúde e a expansão dos testes para detetar as novas variantes mais contagiosas.



O ministro da Saúde japonês, Norihisa Tamura, afirmou numa emissão televisiva na véspera do levantamento do alerta que o Japão está a considerar exigir que todos os viajantes que entram no país sejam testados para estas estirpes.



Esses viajantes devem ser submetidos a testes adicionais três dias depois de terem chegado ao Japão.



Os rigorosos controlos fronteiriços do arquipélago, que proíbem a entrada de qualquer pessoa que não seja nacional ou residente do país, com poucas exceções, exigem atualmente este teste adicional para quem for oriundo dos 24 países onde foi confirmada a presença de variantes do novo coronavírus SARS-CoV-2.



De acordo com Tamura, o país está agora a considerar tornar os testes de variantes obrigatórios para todos os que entram no país, embora ainda não tenha sido feito nenhum anúncio oficial.