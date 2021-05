Covid-19. Japão prolonga estado de emergência até ao final de maio

O primeiro-ministro japonês, Yoshihide Suga, revelou que as medidas atualmente em vigor vão permanecer em Tóquio, a capital do país, em Osaka e nas regiões vizinhas de Hyogo e Kyoto. E medidas semelhantes serão introduzidas em Fakaoka e Aichi.

Desde o início da pandemia de Covid-19, o Japão reportou 620 mil infeções e 10.600 óbitos.

As pessoas foram também impedidas de participar em grandes eventos, como jogos desportivos, e às empresas pediu-se que mantenham os trabalhadores em teletrabalho.

Apesar de os residentes terem sido aconselhados a evitar passeios não essenciais, a análise de tráfego de revela que muitas pessoas não querem ou não podem ficar em casa.





Embora o número de casos de infeção tenha caído em Tóquio no início desta semana, a queda foi atribuída a menos testes do que o normal devido à celebração do feriado da Golden Week, que terminou na quarta-feira. Esta sexta-feira, a capital japonesa registou 907 novas infeções, o que elevou o total para 144.441.“Com base nas análises de vários ângulos,afirmou o governador de Tóquio, Yuriko Koike, antes do Governo anunciar a sua decisão-Segundo o The Guardian , “várias pessoas de Osaka morreram em casa enquanto aguardavam o tratamento”.Yoshihide Suga foi criticado pela sua resposta à última vaga e ao lançamento da vacina no Japão, que só começou a inocular a população em fevereiro.



O país ainda não terminou a vacinação dos profissionais de saúde e mal começou a inocular as pessoas com mais de 65 anos.

A última tentativa para reduzir o número de casos, acontece um dia depois da Pfizer/BioNTech ter chegado a acordo com o Comité Olímpico para oferecer vacinas a todos os atletas que vão participar nos Jogos Olímpicos que vão decorrer este verão.

Petição para cancelar os Jogos Olímpicos

Uma petiçãoa pedir o cancelamento dos Jogos Olímpicos Tóquio2020 devido à pandemia da Covid-19 ultrapassou as 200 mil assinaturas.A campanha, lançada na quarta-feira pelo advogado, ativista e ex-candidato ao cargo de governador de Tóquio, Kenji Utsunomiya, é dirigida aos presidentes do Comité Olímpico Internacional (COI) e do Comité Paralímpico Internacional (IPC), Thomas Bach e Andrew Parsons, respetivamente.É também dirigida ao primeiro-ministro japonês, Yoshihide Suga, ao ministro responsável pelos Jogos Olímpicos, Tamayo Marukawa, à governadora de Tóquio, Yuriko Koike, e à presidente do Comité Organizador de Tóquio 2020, Seiko Hashimoto.O acolhimento dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos "não será possível sem a ajuda de numerosos profissionais de saúde, instituições médicas e valiosos recursos médicos. Contudo, vários profissionais médicos já disseram publicamente que não há lugar para mais exigências", acrescenta a petição.



"É muito possível que a realização dos Jogos Olímpicos conduza a um cenário de super-contágio", que agravará a situação atual, acrescentou a petição.

A petição, em Change.org, lembra que as sondagens efetuadas no Japão mostraram que 80 por cento dos inquiridos não querem a realização de Tóquio2020, e pede ainda aos responsáveis dos organismos envolvidos que ouçam "as vozes de dentro e de fora do Japão" em defesa do cancelamento dos Jogos.

Seiko Hashimoto já afirmou que seria “muito difícil” realizar a visita planeada ao Japão do presidente do COI, Thomas Bach, a 17 de maio.







c/agências