Covid-19. Jardim zoológico alemão admite abater animais para alimentar outros

, lamentou Verena Kaspari, do jardim zoológico de Neumünster. No pior dos casos, “teremos de alimentar alguns animais com outros”.A responsável garante que este será, porém, “o último recurso”.Kaspari alertou, no entanto, que, pelo que poderão ter de ser tomadas outras medidas extremas.“Se chegar a esse ponto,”, afirmou ao jornal alemãoEste jardim zoológico pertence a uma associação que não é abrangida pelo fundo de emergência que o Governo alemão disponibilizou às pequenas empresas.

Perda de lucro leva zoos a pedirem apoio ao Governo

Vários dos jardins zoológicos que nesta altura do ano, especialmente nas férias da Páscoa, costumam estar cheios de visitantes, encontram-se agora de portas fechadas e dependentes de donativos.No caso dode Neumünster, estima-se uma perda de 175 mil euros apenas nesta Primavera.A ausência de lucro levou, de acordo com a BBC A Associação Nacional de Jardins Zoológicos da Alemanha argumenta que estes espaços, ao contrário de muitos outros negócios,, sendo ainda necessário manter temperaturas específicas que recriem onatural de algumas das espécies.O responsável pela associação disse ainda que o confinamento da população está a custar a cadaalemão, em média, 500 mil euros semanalmente.Os problemas financeiros dos jardins zoológicos são comuns a vários países. Na Áustria, ode Schönbrunn, umas das principais atrações de Viena por ser o mais antigo jardim zoológico da Europa ainda em funcionamento, está agora a ser gerido através de poupanças.A 1 de abril, este espaço viu-se forçado a colocar em70 por cento dos seus 230 trabalhadores por um prazo de três meses, garantindo os empregos assim que a crise pandémica for ultrapassada.

Jardim Zoológico de Lisboa assegura “alimentação e tratamento” dos animais

O jardim zoológico de Lisboa também se encontra encerrado ao público, mas na sua página oficial explica queÀ semelhança dede outros países, entre os quais o de Berlim, também o de Lisboa disponibilizouconteúdos que permitem ao público continuar a observar a vida selvagem.“Assistir ao nascimento de uma tartaruga, “almoçar” com os ursos ou “mergulhar” com os hipopótamos, são algumas das atividades que o jardim zoológico propõe aos visitantes virtuais nestes tempos difíceis”, explica a entidade.