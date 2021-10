Covid-19. Joe Biden quer que empresas exijam vacina aos trabalhadores

", afirmou na semana passada Joe Biden.

À semelhança do que acontece noutros países, o Presidente norte-americano quer que todos os profissionais de saúde sejam vacinados e pediu aos Estados que comecem a apelar aos professores que se vacinem também.











Mas Scott Colby, CEO do Upper Connecticut Valley Hospital, reconheceu à



Para o administrador hospitalar, no geral, ainda é a decisão certa exigir a vacinação aos profissionais, em parte porque a covid-19 limita os recursos humanos disponíveis. Por outro lado, Colby considera que parte da oposição não parece ter uma base puramente médica ou religiosa.



Profissionais de saúde recusam vacina



Em Concord, New Hampshire, foram muitos os profissionais de saúde que se juntaram em protesto contra a obrigatoriedade da vacina. Leah Cushman, enfermeira, contou à emissora que está preparada para perder o emprego e que se recusa a tomar a vacina.



"As minhas crenças são religiosas. Acredito que o Criador me dotou de um sistema imunitário que me protege, e se eu ficar doente, isso é um ato de Deus. Eu não tomo qualquer medicamento que afeta o sistema imunitário", argumentou, acrescentando que não acredita que haja qualquer conflito entre as suas crenças e as responsabilidades enquanto profissional.



A enfermeira afirmou ainda que as vacinas contra a covid-19 continuam a ser "experimentais", apesar de a vacina da Pfizer ter total aprovação da Food and Drug Administration (FDA) nos EUA - o que significa que a FDA considera que há dados suficientes para considerar que é um medicamento seguro e eficaz. Ainda assim, Cushman recusa-se a tomar a vacina.





"A Administração Biden está a violar os nossos direitos soberanos. Somos profissionais de saúde, mas ainda temos a capacidade de escolher o que fazemos com os nossos corpos", continuou a enfermeira.



Alguns dos profissionais de saúde que participaram nos protestos acusam os hospitais de os obrigarem a vacinar-se por questões políticas e argumentam que, se fosse mesmo por questões de segurança dos pacientes, as instituições realizavam testes semanais, visto que a vacinação não impede a transmissão do vírus.



No entanto, mesmo a opção da testagem regular é inaceitável para muitos dos norte-americanos que se recusam a ser vacinados. Kahseim Outlaw, por exemplo, ficou sem emprego em Wallingford, exatamente por esse motivo. No ano passado foi nomeado Professor do Ano na sua escola, mas não se quis vacinar, embora fosse exigido pela instituição.



"Não uso nenhum tipo de ingrediente sintético na minha vida, seja para fins medicinais, suplementação ou alimentação. Portanto, a ideia de ser vacinado é algo que vai diretamente contra a forma como vivo a minha vida", afirmou.

Empresas ameaçam despedir funcionários que não se vacinem





Rob Segrin vive numa área remota da zona rural de New Hampshire e trabalha como informático numa empresa. Em setembro, o empregador ameaçou que o despedia se não tivesse tomado pelo menos a primeira dose de uma vacina contra a covid-19 até ao início de outubro.



"O meu trabalho é 100 por cento remoto, trabalho em casa. Nunca entro num escritório, nunca interajo com as pessoas. Eu sou contra a vacina porque, na minha opinião, não houve anos suficientes para as estudar, mas protejo a minha família da maneira que posso", esclareceu.



"Parecia que essa ameaça de 'faça isso ou perderá o emprego' foi um ataque pessoal contra mim e a minha família. Como se dependesse do meu ordenado", continuou.





Na quinta-feira, em conferência de imprensa, Joe Biden pediu que os "empregadores ajam".



"Exijam que os vossos funcionários se vacinem", acrescentou.



Embora a vacinação nos Estados Unidos tenha começado de forma acelerada, desde maio começou a estagnar, com uma parte da população a recusar a inoculação. Atualmente, a taxa de vacinação nos EUA não chega aos 60 por cento.