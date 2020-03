Covid-19. Jovens adultos são parte significativa dos internamentos nos EUA

De acordo com os números revelados na quinta-feira pelo Centro de Controlo e Prevenção de Doenças nos Estados Unidos (CDC), os adultos com idades entre os 20 e os 44 anos representam uma percentagem importante dos pacientes com coronavírus em território norte-americano.







Dos 508 pacientes internados em hospitais, 20 por cento tinham entre 20 e 44 anos e 18 por cento tinham entre 45 e 54 anos. Há mesmo registo de mortes entre os mais jovens devido ao Covid-19, a uma taxa de cerca de um a dois por cada 1.000 casos.









Entre os 121 pacientes analisados que estiveram nos cuidados intensivos, 36 por cento tinham entre 45 e 64 anos, enquanto 12 por cento tinham entre 20 e 44 anos. Até ao momento há registo de 14.250 casos de coronavírus nos Estados Unidos e pelo menos 200 vítimas mortais.



No entanto, o aumento significativo de doenças crónicas entre “millenials” com 20 a 30 anos tornou esta faixa etária menos resistente do que seria de esperar, escreve o New York Times.

É certo que os jovens adultos têm maior resistência que os adultos mais velhos. A maior percentagem de doentes hospitalizados (26 por cento) tinha entre 65 e 84 anos.





Doenças como obesidade, diabetes tipo 2 ou condições cardíacas e mesmo alguns tipos de cancro estão fortemente associados à menor resistência no caso de infeção com o novo coronavírus. Fumar cigarros eletrónicos por exemplo, também aumenta o risco de doenças respiratórias, o que é um fator de risco neste caso.







destacou Stephen S. Morse, professor de epidemiologia na Universidade de Columbia.

Em vários países europeus, onde a epidemia já está numa fase mais avançada, há registo de cada vez mais jovens a ficarem gravemente doentes com o novo coronavírus, o que sugere que esta faixa etária terá ficado demasiado exposta nos primeiros dias ao vírus por assumir que tinha maior imunidade perante o mesmo.







“Há relatos preocupantes vindos de Itália e de França sobre muitos jovens que ficam gravemente doentes e em unidades de cuidados intensivos”, admitiu Deborah Birx, que está a coordenar a resposta ao coronavírus nos Estados Unidos.







Michael J. Ryan, diretor executivo da Organização Mundial de Saúde, destaca: “Temos de ter muito cuidado com a ideia de que este vírus só mata pessoas idosas. É verdade que os jovens são menos propensos a desenvolver uma doença grave, mas também há um número significativo de jovens que morreram”.





Mesmo no caso dos mais jovens saudáveis e sem condições pré-existentes, há vários fatores que podem levar à morte por coronavírus, desde a exposição a uma grande carga viral, a menor predisposição genética para resistir ao vírus, debilidades existentes no sistema imunitário que até aqui tinham passado despercebidas ou mesmo patologias desconhecidas.







“Se muitas pessoas ficarem infetadas, mesmo que uma pessoa tenha baixa probabilidade [de morrer], é como uma lotaria; será a vez de alguém”, destaca o virologista Juan Ayllón, citado pelo jornal

