Covid-19. Longas filas para testes em Hong Kong antes de entrada de novas restrições

Carrie Lam afirma que está “profundamente arrependida e ansiosa” com a longa espera dos residentes para a realização de testes.

Na sua página na rede social Facebook, Carrie Lam afirmou que o Governo estava a “trabalhar para aumentar a capacidade de testagem, numa altura em que as infeções alastram, atingindo lares de idosos”.











“Acredito firmemente que as pessoas valorizam as equipas médicas que estão na linha da frente, esperam regressar às suas vidas diárias normais e querem ajudar Hong Kong a enfrenar a pandemia”, acrescentou.

Carrie Lam apela ainda à população para se manter em casa.

As infeções diárias com SARS-CoV-2 quase duplicaram em Hong Kong. Na quarta-feira foi registado o recorde de 1161 novos casos em 24 horas. A cidade está a passar a quinta vaga da pandemia com a variante Ómicron a alastrar na comunidade.

Na quarta-feira, dois idosos da faixa etária dos 70 anos morreram de covid-19.Nas últimas duas semanas foram registadas cerca de quatro mil infeções, em dezembro o número rondava as duas mil.No entanto, os números são mais baixos que outras grandes cidades mundiais.

Novas restrições

. A partir desta quinta-feira, não de podem juntar mais de dois habitantes, os cabeleiros e os locais religiosos vão estar encerrados durante duas semanas. O acesso às restantes lojas só é possível com o certificado de vacinação.Há, no entanto, algumas isenções para cuidadores e comerciantes., depois do Governo ter revelado que tinham sido detetadas amostras de SARS-CoV-2 nos esgotos.