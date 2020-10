Covid-19. Luís Filipe Vieira suspende ações de campanha eleitoral

"Em função do reforço das medidas decretadas pelo Governo no combate à covid-19, que entraram em vigor à meia noite desta quinta-feira, e face ao aumento de casos registados nas últimas 24 horas, a candidatura de Luís Filipe Vieira, dando cumprimento às novas diretivas decretadas, decidiu suspender todas as iniciativas de campanha agendadas", informou a candidatura do atual presidente benfiquista.



Tendo em conta "o elevado número de sócios" que têm participado nas ações de campanha e "os muitos que já se inscreveram em iniciativas futuras", a candidatura de Vieira considera não existirem condições para manter os eventos previstos "sem colocar em causa as medidas impostas pelo executivo".



"Nesse sentido, todas as ações da candidatura de Luís Filipe Vieira agendadas para as próximas duas semanas serão repensadas e reprogramadas, nomeadamente privilegiando a utilização de ferramentas digitais no contacto com os associados do Sport Lisboa e Benfica", adiantou.