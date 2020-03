COVID-19. Luís Sepúlveda continua internado em estado grave

Luís Sepúlveda permanece internado em estado grave. As análises à mulher deram negativas para o novo coronavírus, mas o escritor chileno está hospitalizado no Hospital das Astúrias. Vários escritores portugueses que estiveram em contacto com Sepúlveda decidiram entrar em quarentena voluntária.